"Деньги 24": ФНС усилит контроль за собственниками арендного жилья

Федеральная налоговая служба усилит контроль за собственниками жилья, которые сдают квартиры в аренду без уплаты налогов. По оценкам экспертов, доля теневого сектора на московском рынке аренды остается высокой и составляет 80–90%.

В столице примерно 80 тысяч квартир сдается нелегально при медианной ставке 85 тысяч рублей в месяц. Годовой оборот теневого рынка достигает 81,6 миллиарда рублей, а потенциальные потери бюджета от неуплаты НДФЛ оцениваются в 10,6 миллиарда рублей ежегодно.

