24 ноября, 21:35

Общество

"Московский патруль": россиянам напомнили сроки уплаты имущественных налогов за 2024 год

"Московский патруль": россиянам напомнили сроки уплаты имущественных налогов за 2024 год

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 ноября

"Новости дня": москвичей предупредили о популярных способах обмана при "черной пятнице"

"Миллион вопросов": адвокат рассказала о юридических аспектах развода

"Вопрос спорный": стоит ли пускать роботов в повседневную жизнь

Туман может накрыть столицу в середине недели

Фонетисты предсказали ускорение речи россиян через 25 лет

"Деньги 24": в ГД предложили ввести период охлаждения для продажи квартир

Зима в Москве будет теплее климатической нормы

Заморозки и гололедица придут Москву в ближайшие сутки

Владельцам земельных участков, банковских вкладов, недвижимости и транспортных средств в России необходимо уплатить имущественные налоги за 2024 год до 1 декабря. Таким образом, у граждан осталась всего неделя на выполнение этой обязанности.

Эксперты посоветовали не затягивать с оплатой налога, так как деньги могут поступать на счета ФНС в течение нескольких дней. Если внести средства позже 1 декабря, то со следующего дня на сумму задолженности будут начисляться пени. Подробнее – в программе "Московский патруль".

