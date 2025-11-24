"Московский патруль": россиянам напомнили сроки уплаты имущественных налогов за 2024 год

Владельцам земельных участков, банковских вкладов, недвижимости и транспортных средств в России необходимо уплатить имущественные налоги за 2024 год до 1 декабря. Таким образом, у граждан осталась всего неделя на выполнение этой обязанности.

Эксперты посоветовали не затягивать с оплатой налога, так как деньги могут поступать на счета ФНС в течение нескольких дней. Если внести средства позже 1 декабря, то со следующего дня на сумму задолженности будут начисляться пени. Подробнее – в программе "Московский патруль".

