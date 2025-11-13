Форма поиска по сайту

13 ноября, 12:30

"Деньги 24": в России замедлились темпы роста цен

"Деньги 24": в России замедлились темпы роста цен

В России замедлились темпы роста цен, а годовая инфляция сейчас составляет около 7%, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Эксперт отметил, что это по-прежнему значительно выше целевых 4%, установленных Центробанком, но рост стал медленнее.

С начала года больше всего подорожали мороженая рыба, говядина и мойка автомобиля. При этом некоторые продукты стали дешевле, например куриные яйца, капуста и огурцы. Также снизились цены на бытовую технику и смартфоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоМария РыбаковаКонстантин Цыганков

