"Деньги 24": в России замедлились темпы роста цен

В России замедлились темпы роста цен, а годовая инфляция сейчас составляет около 7%, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков. Эксперт отметил, что это по-прежнему значительно выше целевых 4%, установленных Центробанком, но рост стал медленнее.

С начала года больше всего подорожали мороженая рыба, говядина и мойка автомобиля. При этом некоторые продукты стали дешевле, например куриные яйца, капуста и огурцы. Также снизились цены на бытовую технику и смартфоны.

