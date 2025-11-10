Форма поиска по сайту

10 ноября, 07:30

В России впервые сократилось количество кредитных карт у населения

В России впервые зафиксировано сокращение количества кредитных карт у населения. Если ранее банки ежемесячно выпускали в среднем около 1 миллиона кредитных карт, то сейчас этот показатель снизился до 990 тысяч.

Участники финансового рынка называют это устойчивой тенденцией, обусловленной регуляторными мерами Центробанка. Регулятор сознательно ограничил возможности коммерческих банков по выдаче кредитных карт наиболее закредитованным слоям населения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

