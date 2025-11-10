"Миллион вопросов": юрист рассказала, как обезопасить себя при покупке квартиры

Как при покупке недвижимости на вторичном рынке не остаться без денег и без квартиры? Можно ли себя обезопасить? Что делать, если родственники не хотят выписываться из квартиры или арендаторы не платят за жилье и не желают съезжать? Можно ли самостоятельно проверить все документы перед покупкой или помощью профессионалов лучше не пренебрегать?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила юрист, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук Оксана Васильева.