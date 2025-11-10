Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 20:00

Общество

"Миллион вопросов": юрист рассказала, как обезопасить себя при покупке квартиры

"Миллион вопросов": юрист рассказала, как обезопасить себя при покупке квартиры

Максимальный размер выплат по больничному вырастет в России

"Деньги 24": эксперты проанализировали траты москвичей в разных районах

Температура составит 5 градусов в Москве днем 11 ноября

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 11 ноября

Врач напомнил о правилах безопасности с консервами

"Доктор 24": врач рассказала о популярных медицинских мифах

"Атмосфера": 4 градуса ожидается в Москве вечером 10 ноября

Метеорологическая зима наступит в Москве на следующей неделе

Россиянка прославилась из-за схожести с норвежским футболистом

Как при покупке недвижимости на вторичном рынке не остаться без денег и без квартиры? Можно ли себя обезопасить? Что делать, если родственники не хотят выписываться из квартиры или арендаторы не платят за жилье и не желают съезжать? Можно ли самостоятельно проверить все документы перед покупкой или помощью профессионалов лучше не пренебрегать?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила юрист, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук Оксана Васильева.

Читайте также
Программа: Миллион вопросов
обществонедвижимостьвидеоДмитрий Найда

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика