В Дагестане госпитализированы две семьи с тяжелыми формами ботулизма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Две семьи с тяжелыми формами ботулизма поступили в Республиканский центр инфекционных болезней в Дагестане, сообщили в телеграм-канале медучреждения.

"Реаниматологи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья людей", – отметили в сообщении.

Как стало известно РИА Новости, речь идет о пяти пациентах.

Заведующая взрослым кишечным отделением Джамиля Амирова рассказала, что источником заражения могли стать домашние заготовки, которые чаще появляются на столах осенью.

Ботулизм, объясняет врач, поражает нервную систему и может привести к тяжелым последствиям.

"Иногда достаточно мельчайшей частицы почвы, оставшейся на овощах после мытья, чтобы в банку с соленьями попали клостридии ботулизма", – пояснила Амирова.

Ранее заведующая лабораторией ВНИИ технологии консервирования, ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Наталья Посокина рассказывала, какие консервы чаще провоцируют ботулизм. По словам эксперта, стоит особенно осторожно относиться к домашним заготовкам, которые по вкусу плохо сочетаются с кислотой.

