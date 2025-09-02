Роскачество: если у дачника избыток овощей или заготовок, их можно легально продавать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Если у дачника избыток овощей или домашних заготовок, их можно легально продавать при соблюдении определенных требований, рассказал RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

"Для продажи овощей и фруктов, выращенных на собственном участке, вы можете обойтись без регистрации ИП или юридического лица, если это не постоянная коммерческая деятельность. Более того, если площадь вашего земельного участка не более 50 соток и при выращивании не использовался труд наемных работников, то, согласно пункту 13 статьи 217 Налогового кодекса РФ, никаких налогов платить не придется", – объяснил эксперт.

Подтверждением этому может быть справка, выданная местными органами власти или правлением СНТ.

Специалист отметил, что продавать свои овощи законно только на специальных рынках и ярмарках. Если торговать на улицах или в оживленных местах города – это будет считаться несанкционированной торговлей.

При этом с продажей домашних заготовок все сложнее из-за санитарно-эпидемиологических требований, добавил Поздняков. Для этого необходимо зарегистрировать ИП или стать юридическим лицом, а также получить определенные документы о соответствии маркировки и упаковки.

Эксперт отметил удобство интернет-платформ для продажи подобной продукции, однако добавил, что важно соблюдать все законы. В случае регулярной торговли такими продуктами специалист советует открыть самозанятость, а также следить за качеством заготовок.

"Помните, что в консервированной продукции могут развиваться ботулотоксины, вызывающие ботулизм. Поэтому покупать их с рук без документации, подтверждающей качество продукции, очень опасно", – добавил эксперт.

В свою очередь, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru. о том, к каким последствиям могут привести неправильно сделанные заготовки.

"Из всех видов закруток грибы считаются самыми опасными. Это связано с их пористой структурой и тем, что они растут близко к земле, где могут сохраняться споры клостридии. Они выделяют токсины, вызывающие ботулизм – опасное заболевание. Ботулотоксин очень агрессивен и может привести к смерти. Все зависит от того, кто употребляет эти грибы – особенно опасно для детей, пожилых и больных", – рассказала эксперт.

Эти споры не погибают даже при кипячении. Более того, некоторые из них могут находиться в спящем состоянии и прийти в активность через полгода. Также в одной банке могут быть участки с высоким содержанием ботулотоксина и с меньшим его количеством, что может привести к отравлению одного человека, даже если заготовки ела вся семья, добавила врач.

По словам эксперта, симптомы отравления похожи на инсульт. Речь человека становится непонятной, появляется заторможенность, а также опускается одно веко. Кроме того, диагноз не всегда ставится сразу, особенно если приехавшая скорая помощь не знает, что человек ел грибы. Это очень опасно, если отравившийся в возрасте и у него есть сосудистые заболевания.

"Поэтому отравление грибами – очень коварное состояние, и развитие событий может быть весьма неблагоприятным из-за задержки в оказании помощи", – предупредила врач.

Соломатина рекомендует не покупать заготовки с рук, если нет уверенности в качестве приготовления, а если все-таки принято решение покупать – важно проверить какие грибы лежат внутри банки, так как там может быть бледная поганка или ложная лисичка.

Кроме того, эксперт напомнила про существование условно съедобных грибов. Свинушки или чернушки накапливают соли тяжелых металлов и токсинов из окружающей среды. Покупать домашнюю закрутку лучше в магазинах, так как там более строгие условия приготовления, что снижает риск отравления.

Ранее врач рассказала, что употребление шампиньонов помогает в профилактике онкологии, так как они защищают клетки от мутации. Кроме того, шампиньоны содержат такие полезные вещества, как селен, медь и витамины группы B.