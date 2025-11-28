Володин сообщил о мерах защиты участников рынка недвижимости от мошенников

В Госдуме обсуждают меры защиты продавцов и покупателей квартир от мошенников. Как сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, речь идет о введении семидневного периода охлаждения для сделок с недвижимостью.

Поводом стали многочисленные обращения о мошенничестве на рынке вторичного жилья, когда продавец отказывается передавать ключи, ссылаясь на обман. Законопроект уже внесен в Госдуму и предусматривает регистрацию перехода прав на недвижимость только через неделю после заключения сделки.

