Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 11:15

Политика

Володин сообщил о мерах защиты участников рынка недвижимости от мошенников

Володин сообщил о мерах защиты участников рынка недвижимости от мошенников

Орбан анонсировал встречу с Путиным в Москве 28 ноября

Трамп заявил, что остановит миграцию из стран третьего мира

Кадры застолья с Трампом и Маском в День благодарения появились в Сети

Штрафы за читерство в видеоиграх могут ввести в России

Кабмин РФ одобрил проект соглашения об отмене виз с Саудовской Аравией

Штрафы за курение в квартире предложили ввести в Госдуме

Россия планирует подписать с Саудовской Аравией соглашение об отмене визовых требований

Новости мира: Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

Путин заявил, что Орбана всегда рады видеть в Москве

В Госдуме обсуждают меры защиты продавцов и покупателей квартир от мошенников. Как сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, речь идет о введении семидневного периода охлаждения для сделок с недвижимостью.

Поводом стали многочисленные обращения о мошенничестве на рынке вторичного жилья, когда продавец отказывается передавать ключи, ссылаясь на обман. Законопроект уже внесен в Госдуму и предусматривает регистрацию перехода прав на недвижимость только через неделю после заключения сделки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикабезопасностьнедвижимостьвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика