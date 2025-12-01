Туман накроет столичный регион почти на сутки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Туман накроет Москву вечером в понедельник, 1 декабря, и задержится во вторник, 2 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В связи с этим объявлен желтый уровень погодной опасности. При этом он будет действовать с 20:00 понедельника до 09:00 среды, 3 декабря. Предупреждение актуально и для Подмосковья.

По информации МЧС, на которую ссылается департамент транспорта Москвы, местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 метров, в связи с чем водителей призвали не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT отметил, что в целом погода на этой неделе будет пасмурная и туманная, но без осадков. Ожидается несильный южный и юго-восточный ветер.

Разница между ночной и дневной температурой на неделе будет небольшая, добавил синоптик. В ночное время температура в столице составит от 0 до минус 2 градусов. Днем столбики термометров будут на отметке 1–3 градуса.

Он отметил, что четких изменений погоды пока не наблюдается. Ноябрьская погода может задержаться в Москве до 14–15 декабря.

Ранее синоптики сообщали, что Москва войдет в первый месяц зимы с осенней погодой. Примерные температурные значения в дневное время ожидаются в пределах 0, а в ночное будут варьироваться между минус 3 и плюс 2 градусов.

