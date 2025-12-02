Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 07:26

Общество

Туманы с видимостью до 500 м накрыли столичный регион из-за заморозков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Туманы с видимостью до 500 метров накрыли Москву и область из-за заморозков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он отметил, что заморозки вернулись в столичный регион после недельного перерыва. В некоторых районах столицы столбики термометров опускались до минус 0,9 градуса.

Отрицательные температуры были и в Подмосковье. В частности, самой холодной точкой стал поселок Шаховская. Температура там составила минус 1 градус. Плюсовые показатели были зафиксированы только в Воскресенске и Коломне – 0,1 градуса.

По словам Леуса, туманы начнут рассеиваться только в полдень, однако вечером они снова накроют некоторые районы. Ожидается ухудшение видимости до 300–600 метров.

В связи с этим в Москве действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально и для Подмосковья. Оно сохранится до 09:00 среды, 3 декабря.

Вместе с тем синоптики прогнозируют, что метеорологическая зима придет в Центральную Россию в лучшем случае во второй половине декабря. При этом ноябрь в Москве был на 4,3 градуса теплее нормы и стал вторым самым теплым ноябрем за всю историю метеонаблюдений, уступив 2013 году.

Видимость ухудшится из-за тумана в Москве до вечера 2 декабря

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика