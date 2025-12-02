Туманы с видимостью до 500 м накрыли столичный регион из-за заморозков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Туманы с видимостью до 500 метров накрыли Москву и область из-за заморозков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он отметил, что заморозки вернулись в столичный регион после недельного перерыва. В некоторых районах столицы столбики термометров опускались до минус 0,9 градуса.

Отрицательные температуры были и в Подмосковье. В частности, самой холодной точкой стал поселок Шаховская. Температура там составила минус 1 градус. Плюсовые показатели были зафиксированы только в Воскресенске и Коломне – 0,1 градуса.

По словам Леуса, туманы начнут рассеиваться только в полдень, однако вечером они снова накроют некоторые районы. Ожидается ухудшение видимости до 300–600 метров.

В связи с этим в Москве действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально и для Подмосковья. Оно сохранится до 09:00 среды, 3 декабря.

Вместе с тем синоптики прогнозируют, что метеорологическая зима придет в Центральную Россию в лучшем случае во второй половине декабря. При этом ноябрь в Москве был на 4,3 градуса теплее нормы и стал вторым самым теплым ноябрем за всю историю метеонаблюдений, уступив 2013 году.