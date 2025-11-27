ЦБ РФ сообщил об устойчивой ситуации на рынке жилья

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ситуация на рынке жилья сохраняется устойчивой, а большинство строительных компаний остаются прибыльными. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности Центробанка РФ, который был опубликован на сайте регулятора.

"Продажи в стоимостном выражении за 10 месяцев соответствуют уровню аналогичного периода 2024 года, когда наблюдался ажиотажный спрос в преддверии окончания массовой льготной ипотеки. Уровень распроданности строящегося жилья по стране в целом остается приемлемым (32%), хотя в отдельных регионах наблюдается избыток предложения", – говорится в документе.

Согласно обзору, сформированный в последние годы запас финансовой прочности предоставляет большинству застройщиков возможность сохранить устойчивость при высоких рыночных ставках и замедлении экономической активности.

Вместе с тем Центробанк РФ зафиксировал рост выдач льготной и рыночной ипотек в октябре. При этом, по данным регулятора, доля ипотеки с господдержкой стала снижаться. Например, в октябре она оказалась на уровне 75%, тогда как в начале года превышала 85%.

Наиболее востребованной программой остается "Семейная ипотека". По ней в прошлом месяце было выдано 329 миллиардов рублей, что на 21% больше показателей сентября.