26 ноября, 19:34

ЦБ РФ заявил о росте выдач льготной и рыночной ипотек в октябре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ зафиксировал рост выдач льготной и рыночной ипотек в октябре. Это следует из информационно-аналитического материала "О развитии банковского сектора РФ в октябре" на сайте регулятора.

Как отметил Банк России, выдачи ипотеки в прошлом месяце увеличились на 21% и составили 490 миллиардов рублей. При этом, по данным регулятора, доля ипотеки с господдержкой стала снижаться. Например, в октябре она оказалась на уровне 75%, тогда как в начале года составляла более 85%.

При этом наиболее востребованной программой остается "Семейная ипотека". По ней в прошлом месяце было выдано 329 миллиардов рублей, что на 21% больше сентября.

ЦБ указал, что, предварительно, выдачи рыночной ипотеки в октябре показали значения в 120 миллиардов.

"Несмотря на то что она стала пользоваться большим спросом у населения, на ее динамику по-прежнему влияют высокие ставки. Так, средняя ставка по выданным за месяц рыночным кредитам в октябре составила 19,7%, как и месяцем ранее", – говорится в документе.

Вместе с тем прирост задолженности россиян по ипотеке в октябре составил 1,2% после 0,8% в сентябре. Однако Центробанк заметил, что это соответствует среднемесячному темпу роста.

Ранее сообщалось, что в России могут принять закон о дифференцированной ставке по "Семейной ипотеке". Она будет зависеть от количества детей. В частности, на данный момент обсуждаются ставки 4, 6 и 10 либо 12%.

Выдача потребительских кредитов в России сократилась на 48,1%

