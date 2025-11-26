Форма поиска по сайту

26 ноября, 17:30

Экономика

Греф заявил, что рост ставки по "Семейной ипотеке" может стать шоком для россиян

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Увеличение ставки по "Семейной ипотеке" в 2 раза, до 12% может стать для семей с одним ребенком большим шоком. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на Domclick Digital Forum, передает РИА Новости.

"То, что предлагается дифференцировать ставку в зависимости от количества детей в семье, – это правильный подход. Но при этом для семей с одним ребенком ставка вырастет в два раза, до 12%, и вот это может быть достаточно большим шоком", – уточнил глава Сбера.

В Госдуме до конца декабря могут принять закон о введении дифференцированной ставки по "Семейной ипотеке". Рассматриваются ставки 4, 6 и 10 либо 12%. Если в семье один ребенок, то будет 10 или 12%, если появился второй, то 6%, третий – 4%, объяснил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Однако для семей с большим количеством детей ставка пока не обсуждается. Парламентарий допустил, что в 2026 году закон о дифференцированной ставке уже может вступить в силу.

"Деньги 24": эксперт рассказал, как для россиян изменятся ставки по "Семейной ипотеке"

