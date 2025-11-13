Хуснуллин заявил, что ипотека станет массовой в России при ставке 5–6%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ипотека станет массовой в России при ставке 5–6%, однако при нынешней ключевой ставке в 16,5% рынок оживает. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сейчас я считаю, что если ставка будет ниже 10%, то ипотека начнет оживать. Сейчас мы видим даже снижение до 16,5% дало определенное увеличение", – цитирует его РИА Новости.

По словам вице-премьера, в стране начала появляться рыночная ипотека, уровень которой в России в последний год составлял 18%. Хуснуллин указал, что без рынка ипотеки развиваться "очень тяжело".

В октябре ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 16,5% на фоне неизменного роста цен, показатели которого не превышают отметки в 4%. По прогнозу регулятора, цикл ее снижения будет продолжаться в течение всего 2026 года.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объясняла, что денежная политика регулятора направлена на то, чтобы российская экономика снова не оказалась в состоянии 90-х годов. Она подчеркнула, что сейчас в стране фиксируется дисбаланс спроса по отношению к предложению.