В Госдуме признали, что россияне не могут купить новое жилье

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

У россиян нет возможности покупать новые квартиры из-за их высокой стоимости, заявил в беседе с "Газетой.ру" зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

"При нынешней ключевой ставке и росте цен сбор суммы даже на первоначальный взнос по ипотеке займет несколько лет! А сами ставки по жилищным кредитам вообще бьют все рекорды", – посетовал парламентарий.

В это же время цены на продукты, коммунальные платежи, топливо, одежду и услуги растут. Таким образом, чем больше тратится на первоочередные нужды, тем меньше остается на жилье.

"Потому люди и говорят, что откладывают покупку", – отметил Аксененко.

При этом пока сложно сказать, насколько вырастет спрос на новое жилье через 2 года. Депутат уверен, что все будет зависеть от экономической обстановки и действий Центробанка, а именно от того, какой будет ключевая ставка, инфляция и зарплаты россиян.

В настоящее время стоимость жилья только растет, так как цена рабочей силы, материалов и логистики напрямую зависят от ключевой ставки, сказал депутат.

Кроме того, в СМИ привели результаты опроса, согласно которому почти 90% респондентов откладывают покупку жилья на срок свыше двух лет. По мнению аналитиков, россияне выжидают, пока рынок не стабилизируется и условия по ипотеке будут предсказуемыми.

В октябре средняя стоимость студий по российским городам с населением свыше миллиона человек составила 5,9 миллиона рублей, поднявшись на 0,7% за месяц, говорится в данных одного из сервисов по продаже недвижимости. При этом цена на однокомнатные квартиры достигла 7,8 миллиона рублей (рост на 1,6%), стоимость двухкомнатных и трехкомнатных составила 11 и 14,1 миллиона рублей (рост на 1,5 и 0,7%) соответственно.



Ранее эксперты заявляли, что одним из главных ценовых факторов при покупке квартиры в новостройке является этажность. Обычно квартиры на верхних этажах почти на треть дороже, чем нижние. Также можно сэкономить, купив квартиру рядом с лифтовыми шахтами или техническими помещениями, либо с окнами на одну сторону.

