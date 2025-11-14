Этажность стала главным ценовым фактором квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Одним из главных ценовых факторов при покупке квартиры в новостройке является этажность. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на специалистов одного из девелоперов.

Например, в проектах премиум- и бизнес-класса верхние этажи обычно почти на треть дороже, чем нижние. При этом самое дорогое жилье обычно расположено на верхней трети новостройки, если не брать во внимание пентхаусы и видовые лоты. В проектах массового сегмента разница не столь велика, но все равно сохраняется, уверены специалисты.

"Предпочтения покупателей относительно вида из окна определяются в большей степени личным вкусом и почти не влияют на стоимость. Семьям удобнее квартиры с ориентацией во двор, а тем, кому близки городские пейзажи, подойдут лоты с видом на улицу. Это субъективный фактор, который редко играет роль в ценообразовании", – считают эксперты.

Есть и другие факторы, влияющие на цену. Можно сэкономить, купив квартиру рядом с лифтовыми шахтами или техническими помещениями, либо с окнами на одну сторону.

Уточняется, что квартиры с готовым ремонтом подойдут тем, кто хочет сразу въехать. При этом стоимость отделки можно включать в ипотеку. Но такие лоты обычно передаются позднее, так как девелопер завершает все работы после ввода дома в эксплуатацию.

На вторичном рынке покупатели чаще отдают предпочтение вариантам без отделки, особенно это касается жилья бизнес-класса. Так они стремятся воплотить в жизнь свой проект и стать первыми владельцами жилья.

Также эксперты рассказали, что на сайтах застройщиков не всегда указаны все бонусы и скидки. В отделе продаж можно согласовать персональные условия. Например, существуют скидки на квартиры с номером 13 или расположенных на 13-м этаже. Покупатель может получить скидочный сертификат на ремонт, покупку мебели или техники у партнеров застройщика.

Ранее Москва, Уфа и Нижний Новгород вошли в топ-3 мегаполисов с минимальной разницей между средней ценой квадратного метра в однокомнатных и двухкомнатных квартирах на вторичном рынке.

Эксперты замечали, что чем меньше разница между ценой "квадрата" в малых квартирах, тем сложнее после их продажи улучшать жилищные условия. В целом по России средняя стоимость "квадрата" в студиях и однокомнатных квартирах на 17,9% дороже, чем в двухкомнатных.

