Депутат Миронов предложил решить жилищную проблему с помощью нераспроданных квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Решать жилищные проблемы необходимо с помощью нераспроданного жилья, с такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Документ есть в распоряжении телеканала "360".

По словам депутата, развитие системы социального найма могло бы помочь миллионам граждан, в том числе малоимущим. При этом государство практически не строит жилье и не может сдавать его в аренду, а высокие кредитные ставки и коммерческие расценки делают жилье недоступным для людей со средним доходом.

Помимо этого, ужесточение правил льготной ипотеки привело к тому, что уровень продаж недвижимости "упал" на 18% за 9 месяцев 2025 года, а в части регионов – на 25–30%. Число нераспроданных квартир оценивается более чем в 300 тысяч, а застройщики не спешат продавать их в условиях падения спроса.

Парламентарий предложил запустить программу социального найма жилья, которое простаивает и приносит застройщикам убытки.

"Не хотят они по фиксированной цене продавать квартиры государству – пусть сдают их в аренду по долгосрочным контрактам, а государство будет передавать нуждающимся с возможностью выкупа при господдержке", – объяснил Миронов.

Он добавил, что такая льготная аренда для многих россиян может стать единственной возможностью получить жилье.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в РФ необходимо развивать систему наемного жилья и субсидий на аренду. По ее мнению, сейчас единственными способами улучшить условия проживания для большинства граждан являются ипотека или строительство дома.

При этом льготные программы субсидирования разницы между льготной и ключевой ставкой обходятся бюджету почти в 600 миллиардов рублей в год, что очень дорого.

