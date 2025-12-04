"Деньги 24": гособлигации названы самой выгодной инвестицией за последний год

Российские облигации федерального займа признаны одним из самых прибыльных финансовых инструментов за последние 12 месяцев, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Он подчеркнул, что покупка ОФЗ оказалась эффективнее акций, криптовалют и даже золота в рублевом выражении.

По оценке экономического обозревателя Евгения Белякова, у облигаций остается значительный потенциал. При размещении средств на 5–15 лет можно зафиксировать доходность в диапазоне 14–15% годовых. Однако дальнейший рост зависит от ключевых факторов – снижения ключевой ставки и ослабления геополитической напряженности, прогнозировать которые остается крайне сложно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.