Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 12:30

Экономика

"Деньги 24": гособлигации названы самой выгодной инвестицией за последний год

"Деньги 24": гособлигации названы самой выгодной инвестицией за последний год

"Деньги 24. Финансовая грамотность": страховые агенты и брокеры

Курс рубля может начать снижение в 2026 году

Инфляция в России замедлилась до 0,04% за последнюю неделю ноября

Собянин: Москва завершает 2025 год с положительным трендом

"Деньги 24": эксперт объяснил падение курса доллара до минимума с мая 2023 года

"Деньги 24": квартиры комфорт-класса в московских новостройках подорожали за год на 34%

"Деньги 24": доля отказов по кредитам наличными составила 76% в России

"Деньги 24": эксперт рассказал, как рассчитывают налог на вклады в России

"Деньги 24": курс доллара упал до минимальной отметки с мая 2023 года

Российские облигации федерального займа признаны одним из самых прибыльных финансовых инструментов за последние 12 месяцев, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Он подчеркнул, что покупка ОФЗ оказалась эффективнее акций, криптовалют и даже золота в рублевом выражении.

По оценке экономического обозревателя Евгения Белякова, у облигаций остается значительный потенциал. При размещении средств на 5–15 лет можно зафиксировать доходность в диапазоне 14–15% годовых. Однако дальнейший рост зависит от ключевых факторов – снижения ключевой ставки и ослабления геополитической напряженности, прогнозировать которые остается крайне сложно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоСтанислав КуликЕвгений Беляков

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика