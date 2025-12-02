Форма поиска по сайту

02 декабря, 10:58

Экономика

Зампред ВТБ Пьянов представил пьесу о проблеме курса рубля

Фото: ТАСС/Пресс-служба ВТБ

Первый заместитель председателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов написал и представил РБК пьесу, в которой затрагивается проблема курсообразования рубля. Написана она по мотивам комедии Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь".

Основными действующими лицами пьесы "Инфляция, или Сон в зимнюю ночь" стали повелитель духов Оберон, покровительница фей Титания, падший дух Инфляция и выскочка Эльф в "синих штанишках".

По сюжету Эльф призывает Титанию и Обертона прийти к согласию в вопросе таргета инфляции и заявляет, что курс рубля похож на "безумные качели". Завершает пьесу вопрос Титании к Оберону: "Куда ведет упорство маркетплейсов горемычных?"

Говоря о призывах Эльфа, Пьянов обратил внимание, что проблема курсообразования рубля действительно существует. Он подчеркнул, что внешние партнеры России, в том числе Индия и Китай, имеют либо фиксированный валютный курс, либо валютный курс с "сильным подруливанием". Топ-менеджер задался вопросом, действительно ли модель плавающего курса рубля является правильной. Он отметил, что плавающий валютный коридор мог бы стать альтернативной конфигурацией.

По словам Пьянова, летом 2025 года Банк России и исполнительная власть могли заключить "негласный пакт", в котором также содержится пункт о неизменности цели по инфляции в 4%. При этом важнейший оперативный индикатор – месячный прирост кредитного портфеля юридических лиц банковского сектора как элемент денежной массы.

Зампред добавил, что для непереохлаждения экономики было бы достаточно 10% прироста банковского кредита в год.

Ранее Пьянов сообщал, что банк ВТБ получил одобрение от ЦБ РФ на проведение второй специальной реорганизации, позволяющей вывести с баланса активы и замороженные из-за санкций симметрично обязательства на сумму около 900 миллионов долларов (примерно 70 миллиардов рублей). Он отметил, что процесс вывода средств должен быть завершен до конца 2025-го, вероятно, до 12 декабря.

