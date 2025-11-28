ВТБ получил разрешение на вывод с баланса санкционных активов 900 млн долларов

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Банк ВТБ получил одобрение от ЦБ РФ на проведение второй специальной реорганизации, позволяющей вывести с баланса активы и замороженные из-за санкций симметрично обязательства на сумму около 900 миллионов долларов (примерно 70 миллиардов рублей). Об этом сообщил первый зампред финорганизации Дмитрий Пьянов, которого цитирует РБК.

По его словам, в конце текущего месяца комитет банковского надзора ЦБ РФ утвердил перечень и объем активов и обязательств для выделения второго юридического лица в специальное общество в соответствии с 292-ФЗ.

"Соответственно, общий объем согласованных активов – это почти 900 миллионов долларов. Я называю долларовый эквивалент, потому что это все валютно-номинированные активы и обязательства, они все иностранные", – уточнил Пьянов.



Первый зампред финорганизации добавил, что процесс вывода средств будет завершен до конца года, скорее всего, 12 декабря.

Закон 292-ФЗ, принятый в 2022 году, предоставляет кредитным организациям, которые оказались под блокирующими санкциями США, Евросоюза и других стран, возможность создать отдельное юридическое лицо для перевода замороженных активов и обязательств перед иностранными кредиторами.

Стоимость выведенных активов и пассивов должна быть равной для гарантии того, что расчеты по долгам перед недружественными странами будут осуществляться исключительно за счет замороженных активов. Перечень активов и пассивов, доступных для такой реорганизации, определяет Банк России.

В конце 2024 года ВТБ впервые смог частично списать санкционные активы и пассивы со своего баланса. Ожидаемый объем списания составлял 180 миллиардов рублей, однако фактическая сумма была равна 98 миллиардам. Это произошло из-за ужесточения требований ЦБ РФ к подобным сделкам. Однако в 2025 году подход был изменен, и банк решил провести аналогичную реструктуризацию баланса.

Первая реорганизация принесла учреждению чистую прибыль в размере 21 миллиард рублей по МСФО и частично помогла достичь запланированного финансового результата за прошлый год. По оценкам Пьянова, вторая реорганизация также окажет значительное влияние на прибыль, увеличив ее в "несколько десятков миллиардов рублей". Предполагается, что это может стать важным фактором, способствующим улучшению финансовых показателей госбанка к концу 2025 года.

Вместе с тем ожидается, что вторая реорганизация станет последней для ВТБ. В 2026 году банк уже не собирается проводить подобные сделки, уточнял ранее Пьянов. По его словам, финорганизация сосредоточится на извлечении доходов от активов, замороженных из-за санкций, используя различные судебные стратегии.

В начале ноября цифровой банк Revolut начал закрывать счета российских клиентов из-за европейских санкций. Это коснулось граждан, не имеющих вида на жительство в ЕС или гражданства стран – участниц объединения.

При этом сам банк запросил у клиентов копию соответствующих документов, но следующим сообщением объявил о закрытии счетов, после чего отправить документы уже было невозможно. По данным журналистов, некоторые россияне заранее уточняли у финорганизации информацию о возможных последствиях санкций, однако их уверяли, что им не о чем беспокоиться до конца декабря.