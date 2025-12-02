Форма поиска по сайту

02 декабря, 08:28

Политика

В ГД указали на отсутствие рисков повышения пенсионного возраста

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Рисков повышения пенсионного возраста в России в ближайшем будущем нет. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она подчеркнула, что производительность труда в стране возросла несмотря на старение населения, благодаря чему возможна поддержка большинства людей. По ее словам, соотношение пенсионеров и работающих является не единственным фактором, который влияет на повышение пенсионного возраста.

Пенсионный фонд пополняется за счет работающих граждан, которые совершают страховые взносы, пояснила Бессараб. Поэтому средства для следующих пенсионеров будет вносить новое трудоспособное поколение.

Она добавила, что нивелировать процесс старения населения, который происходит во всех развитых странах, помогут современные технологии. Все дело в том, что они значительно способствуют росту производительности труда. Бессараб напомнила, что еще 30 лет назад люди только знакомились с интернетом, а сейчас технологии применяются практически во всех областях и продолжают активно развиваться.

Ранее в Госдуме рассказывали, что индексация пенсий в 2026 году будет проводиться в несколько этапов для разных категорий получателей. Основное повышение страховых выплат для всех неработающих пенсионеров стартует уже с 1 января 2026 года. При этом темп увеличения опережает прогнозируемый уровень инфляции.

