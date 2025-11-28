Депутат Чаплин: индексация пенсий в 2026 году будет проводиться в несколько этапов

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Индексация пенсий в 2026 году пройдет в несколько этапов для разных категорий получателей, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий отметил, что данный способ является традиционной и отработанной практикой.

"Уже с 1 января 2026 года стартует основная индексация страховых пенсий для всех неработающих пенсионеров. Это коснется почти 38 миллионов человек", – приводит слова депутата RT.

Чаплин также указал, что темп увеличения выплат опережает прогнозируемый уровень инфляции – в бюджет закладывают показатель 7,6%. При этом в случае превышения фактического роста цен правительство проведет доиндексацию.

Таким образом, фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9 тысяч 584 рубля 69 копеек, а стоимость одного пенсионного балла будет равна 156 рублям 76 копейкам. В среднем страховая пенсия по старости превысит 27 тысяч рублей.

Депутат добавил, что для работающих пенсионеров с 1 августа проведут ежегодный беззаявительный перерасчет, который осуществляется автоматически. Вместе с тем повышение на 4% для пенсионеров силовых структур и военнослужащих ожидается с 1 октября.

"С 1 апреля будущего года мы проиндексируем на 6,8% социальные пенсии, которые получают около 4,4 миллиона наших граждан, включая тех, у кого нет необходимого стажа, инвалидов и другие категории", – заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии при выходе на нее на 10 лет позже. Например, если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение 5 лет, он может увеличить размер пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату – на 45%.