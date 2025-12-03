"Деньги 24": курс доллара упал до минимальной отметки с мая 2023 года

Курс доллара упал до минимальной отметки с мая 2023 года. Этот вопрос обсудили на форуме "Россия зовет". Его участники признали, что проблема есть и даже понимают ее причины. Некоторые гости предложили несколько ее решений.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин посоветовал начать стимулировать импорт. Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предложил вернуть практику валютного коридора. Однако в Центробанке на это ответили, что ни к чему хорошему такая регуляция не приводит. Чтобы поддерживать курс в нужном коридоре, придется тратить золото-валютные резервы, которых не так уж много.

