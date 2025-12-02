Форма поиска по сайту

02 декабря, 17:06

Экономика

Глава ВТБ Костин заявил, что поддерживает Набиуллину

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Глава ВТБ Андрей Костин в ходе макроэкономической сессии на форуме ВТБ "Россия зовет!" заявил, что поддерживает председателя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину "до последнего".

Слова поддержки Костин выразил из-за споров о ключевой ставке.

"Да, все жалуются, все ругаются. Очень тяжело у нас Эльвире Сахипзадовне. Потому что все недовольны ей. Поэтому я ее поддерживаю", – приводит слова Костина РИА Новости.

Ранее Набиуллина рассказала, что денежная политика Банка России направлена на то, чтобы экономика страны снова не оказалась в состоянии 90-х годов. Она подчеркнула, что сейчас в стране фиксируется дисбаланс спроса по отношению к предложению.

При этом глава ЦБ добавила, что следствием высокой ключевой ставки является укрепление рубля, что делает российскую валюту более привлекательной для людей и бизнеса.

Кроме того, Набиуллина заявляла, что резкий рост спроса из-за резкого снижения ключевой ставки является главной угрозой для российской экономики. При несвоевременном смягчении политики ЦБ спрос вырастет до того, как производственные мощности смогут его удовлетворить.

