"Яндекс Маркет" запустил ИИ-агента по подбору товаров

"Яндекс Маркет" запустил ИИ-агента, который помогает покупателям находить и выбирать наиболее подходящие товары согласно их запросу. Технология может распознавать изображения, текст и самостоятельно подбирать нужные товары.

ИИ-агент способен искать информацию в интернете, читать отзывы, учитывать историю покупок, интересы, показывать ответы с товарами, которые можно сразу приобрести на маркетплейсе.

