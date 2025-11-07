07 ноября, 19:30Технологии
"Яндекс Маркет" запустил ИИ-агента по подбору товаров
"Яндекс Маркет" запустил ИИ-агента, который помогает покупателям находить и выбирать наиболее подходящие товары согласно их запросу. Технология может распознавать изображения, текст и самостоятельно подбирать нужные товары.
ИИ-агент способен искать информацию в интернете, читать отзывы, учитывать историю покупок, интересы, показывать ответы с товарами, которые можно сразу приобрести на маркетплейсе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.