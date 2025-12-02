"Деньги 24": стало известно, куда вкладывают деньги российские студенты

Российские студенты активно инвестируют на фондовом рынке, а средний размер их портфеля составляет 11 тысяч рублей. Такие данные получены в результате анализа брокерских счетов 211 тысяч студентов из 430 вузов страны за десять месяцев 2025 года.

Чаще всего молодые инвесторы покупают акции Сбера, "Т-Технологий", "Яндекса" и "Газпрома". При этом студентки несмотря на более консервативный подход и меньшее количество сделок, демонстрируют доходность в три раза выше, чем их коллеги-мужчины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.