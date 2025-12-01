Платежная система Wise заблокировала карты россиянам без европейского ВНЖ

Фото: ТАСС/Zuma/Andre M. Chang

Британская платежная система Wise заблокировала карты своих пользователей из России и Белоруссии, у которых не было европейского вида на жительство (ВНЖ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

По данным платежной системы, ограничения связаны с принятым пакетом санкций Евросоюза, который запрещает платежные услуги россиянам и гражданам Белоруссии. Для разблокировки карт нужно подтвердить гражданство или ВНЖ в Европейской экономической зоне или Швейцарии.

У пользователей есть время до 30 января 2026 года, чтобы подтвердить статус. При отсутствии подтверждений ограничения коснутся и физических, и цифровых карт, но клиенты все еще смогут продолжать отправлять, хранить, получать и конвертировать деньги.

Ранее сообщалось, что ряд российских банков позволяет отправлять деньги за границу в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Например, в Альфа-Банке доступны переводы по СБП в Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан, клиенты ВТБ могут совершить аналогичные переводы в Белоруссию, Киргизию и Таджикистан, а в банке "Новиком" и РСХБ для переводов по СБП доступны Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан.

