Посол РФ Ерхов: санкции создали проблемы в работе российских карт в Турции

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Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что санкции создали проблемы в республике для держателей российских банковских карт. По его словам, в стране невозможно расплатиться и картами системы "Мир".

Ранее экономическое издание Ekonomim сообщало, что из-за ограничений со стороны США в Турции приостановили ранее бронирование для россиян. Однако посольство России в республике заявило, что бронирования осуществляются в штатном режиме.

"Поэтому всем, кто планирует поездки в Турцию, рекомендую заблаговременно прорабатывать вопросы оплаты предоставленных услуг или, как поступают многие, иметь при себе определенное количество наличной валюты", – цитирует Ерхова РИА Новости.

В ноябре прошлого года США внесли в очередной санкционный список около 100 физических и юридических лиц России, под ограничения подпал в том числе Газпромбанк.

После этого карты UnionPay банка перестали работать за границей.

При этом частные банки Denizbank, İş bankası и VakifBank в Турции не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка. По словам держателей карт, при попытке снять наличные в местных банкоматах появлялось сообщение об ошибке.