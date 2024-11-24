РИА Новости: банки в Турции не уведомили о запрете операций с картами Газпромбанка

24 ноября, 16:44Общество
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Частные банки Denizbank, İş bankası и VakifBank в Турции не получали официальных уведомлений о запрете на операции с картами Газпромбанка. Об этом заявили представители организаций, передает РИА Новости.
Ряд услуг в Анкаре можно оплачивать банковской картой Газпромбанка UnionPay, но снимать наличные с банкоматов уже невозможно. При попытке это сделать в банкоматах выдается сообщение об ошибке и предлагается обратиться в российскую финансовую организацию.
Корреспондент агентства обратился на горячую линию трех указанных банков с вопросом, получали ли они уведомление от официальных властей о запрете на операции с картами Газпромбанка.
"С нашей стороны каких-либо проблем нет, нас об этом официально не уведомляли. Советуем обратиться в сам банк (Газпромбанк), проблема системная", – отметили в Denizbank.
Аналогичные ответы были получены и в остальных банках.
Карты UnionPay Газпромбанка ранее перестали работать за границей. Так, расплатиться такой картой уже нельзя в Турции, Казахстане, Катаре, ОАЭ, Таиланде, Китае, Вьетнаме, Германии и Венгрии.
До этого министерство финансов США сообщило о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Под ограничения в том числе подпал Газпромбанк.
После этого Газпромбанк сообщил, что продолжает обслуживать клиентов и проводить операции на финансовых рынках в штатном режиме. Кредитная организация заверила клиентов, что ее банковские карты продолжат работать на всей территории России, однако фиксируются трудности в работе карт UnionPay за рубежом.