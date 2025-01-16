"Известия": россиянам доступны переводы по СБП в девять стран

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В Системе быстрых платежей (СБП) активно развивается международное направление, отправить деньги за границу предлагает целый ряд российских банков. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на опрошенных представителей кредитных организаций.

К примеру, в Альфа-Банке доступны переводы по СБП в три страны: Белоруссию, Таджикистан и Узбекистан. Розничные клиенты ВТБ могут совершить аналогичные переводы в Белоруссию, Киргизию и Таджикистан.

В банке "Новиком" и РСХБ для переводов по СБП доступны Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. В банках отмечают, что список иностранных кредитных организаций, принимающих такие перечисления, меняется. На данный момент в этом списке 50 банков.

Больше всего направлений для переводов за рубеж по СБП из опрошенных организаций выявлено у Т-Банка – девять государств. Помимо упомянутых стран, клиентам банка доступны переводы в Абхазию, Армению, Казахстан, Молдавию и Лаос.

Отмечается, что за прошедший год список стран, в которые можно отправить деньги по СБП, значительно расширился. В конце 2023 года их было всего пять. Кроме того, увеличивается и количество зарубежных банков, принимающих деньги через СБП. По словам экспертов, данный процесс может тормозить тот факт, что некоторые страны-партнеры опасаются вторичных санкций.

Центробанк РФ в октябре продлил ограничения на денежные переводы нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ограничения изначально были введены с 1 апреля 2022 года. Предыдущее продление действовало до 1 октября 2024 года. Теперь они продлены еще на 6 месяцев. Такое решение принято для поддержания финансовой стабильности РФ.