Центробанк РФ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ продлил ограничения на денежные переводы нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ограничения изначально были введены с 1 апреля 2022 года. Предыдущее продление действовало до 1 октября 2024 года. Теперь они продлены еще на 6 месяцев. Такое решение принято для поддержания финансовой стабильности РФ, уточнили в ЦБ.

Кроме того, Центробанк продлил на полгода другие ограничения, связанные с переводом денег за рубеж. При этом граждане РФ и физические лица – нерезиденты из дружественных стран все еще могут перевести средства на любые счета в зарубежных банках. Ограничения коснуться тех сумм, которые за месяц превысят миллион долларов США.

