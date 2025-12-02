Форма поиска по сайту

02 декабря, 07:00

Регионы

Новости регионов: в Петербурге не было ни одного дня без дождя в ноябре

Курорт "Роза Хутор" официально открыл зимний сезон

Новости регионов: под Петербургом задержали подозреваемых в пособничестве мошенникам

Сильный снегопад парализовал движение на трассе "Байкал"

В Якутии выберут победителей международного конкурса ледяных скульптур

Стартовал международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии"

Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске

Новости регионов: автобус с детской футбольной командой опрокинулся в Челябинской области

Новости рагионов: два человека погибли в ДТП на Московском шоссе в Ленинградской области

Московскими медицинскими сервисами с ИИ обеспечили 74 региона России

В Санкт-Петербурге в ноябре не было ни одного дня без дождя. Итог месяца подвел главный синоптик города Александр Колесов. Он отметил, что последний такой рекорд по дождливости был зафиксирован в ноябре 2010 года.

Эвакуацию экипажа китайского сухогруза An Yang 2 проведут сразу после того, как пройдет шторм. На судне, которое село на мель у города Невельска еще в феврале, произошла электроавария. В результате ЧП сухогруз оказался обесточен.

Школьники Томаринского, Холмского и Охинского районов Сахалинской области перешли на дистанционное обучение из-за сильной метели. В регионе продолжается борьба с последствиями снегопадов. На дорогах островных городов работает техника.

