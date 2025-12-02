Новости регионов: в Петербурге не было ни одного дня без дождя в ноябре

В Санкт-Петербурге в ноябре не было ни одного дня без дождя. Итог месяца подвел главный синоптик города Александр Колесов. Он отметил, что последний такой рекорд по дождливости был зафиксирован в ноябре 2010 года.

Эвакуацию экипажа китайского сухогруза An Yang 2 проведут сразу после того, как пройдет шторм. На судне, которое село на мель у города Невельска еще в феврале, произошла электроавария. В результате ЧП сухогруз оказался обесточен.

Школьники Томаринского, Холмского и Охинского районов Сахалинской области перешли на дистанционное обучение из-за сильной метели. В регионе продолжается борьба с последствиями снегопадов. На дорогах островных городов работает техника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.