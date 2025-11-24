Форма поиска по сайту

24 ноября, 16:22

Происшествия

Отрикошетивший автомобиль сбил инспектора ГАИ в Калининграде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль, в который врезалась другая машина, сбил инспектора ГАИ, проверявшего документы на дороге в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

Авария произошла на улице Горького. По данным ведомства, водитель Hyundai наехал на остановленный для проверки документов сотрудником Госавтоинспекции автомобиль Renault Logan, после чего тот отлетел в сторону и сбил сотрудника ведомства. В результате он был госпитализирован.

На месте случившегося задействованы сотрудники ГАИ. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее один человек погиб в ДТП с грузовиком в ТиНАО. По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Jaecoo на Филимонковском шоссе не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовой машиной.

До этого четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае. Авария произошла на трассе М-4 "Дон". Водитель за рулем автомобиля ВАЗ превысил скорость, из-за чего транспортное средство занесло. После машина выехала на встречную полосу и врезалась в фуру MAN с полуприцепом.

Авария с участием пешехода произошла на юго-востоке Москвы

происшествияДТПрегионы

