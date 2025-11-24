Отрикошетивший автомобиль сбил инспектора ГАИ в Калининграде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль, в который врезалась другая машина, сбил инспектора ГАИ, проверявшего документы на дороге в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД РФ.

Авария произошла на улице Горького. По данным ведомства, водитель Hyundai наехал на остановленный для проверки документов сотрудником Госавтоинспекции автомобиль Renault Logan, после чего тот отлетел в сторону и сбил сотрудника ведомства. В результате он был госпитализирован.

На месте случившегося задействованы сотрудники ГАИ. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

