Водитель ВАЗ погиб, столкнувшись с деревом в ТиНАО

Водитель ВАЗ погиб при столкновении с деревом в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, сообщает Госавтоинспекция Москвы в телеграм-канале.

По предварительным данным, ДТП произошло 24 ноября в 08:39 в районе садового некоммерческого товарищества "Жохово" у дома 7. Водитель автомобиля ВАЗ-2105 не справился с управлением, свернул в кювет и врезался в дерево. От полученных травм мужчина погиб.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее в ТиНАО один человек погиб в аварии с участием грузовика. На Филимонковском шоссе женщина-водитель автомобиля Jaecoo не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовой машиной. От полученных травм пассажир легковушки скончался на месте, а водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.