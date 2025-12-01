Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 07:15

Регионы

Сильный снегопад парализовал движение на трассе "Байкал"

Сильный снегопад парализовал движение на трассе "Байкал"

В Якутии выберут победителей международного конкурса ледяных скульптур

Стартовал международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии"

Собака устроила взрыв в квартире в Новосибирске

Новости регионов: автобус с детской футбольной командой опрокинулся в Челябинской области

Новости рагионов: два человека погибли в ДТП на Московском шоссе в Ленинградской области

Московскими медицинскими сервисами с ИИ обеспечили 74 региона России

В Норильске установились 40-градусные морозы

Новости регионов: промзона загорелась в Иркутске почти на 5 тыс "кадратов"

Новости регионов: северное сияние заметили над Новый Уренгоем

Туристы и дальнобойщики, выбравшие для поездки трассу "Байкал" в Иркутской области, столкнулись с серьезными сложностями. Движение на федеральной дороге парализовал сильный снегопад, образовавший многокилометровый затор.

Участники затора сообщают, что за 13 часов им удалось преодолеть всего около 16 километров. Из-за крайне плохой видимости многие водители грузовиков приняли решение остановиться на обочинах и переждать непогоду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика