Сильный снегопад парализовал движение на трассе "Байкал"

Туристы и дальнобойщики, выбравшие для поездки трассу "Байкал" в Иркутской области, столкнулись с серьезными сложностями. Движение на федеральной дороге парализовал сильный снегопад, образовавший многокилометровый затор.

Участники затора сообщают, что за 13 часов им удалось преодолеть всего около 16 километров. Из-за крайне плохой видимости многие водители грузовиков приняли решение остановиться на обочинах и переждать непогоду.

