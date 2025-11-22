Новости регионов: магазин с одеждой загорелся в Нижегородской области

Магазин с одеждой загорелся в Нижегородской области. Пожар вспыхнул в торговом павильоне площадью 1 300 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Одна женщина пострадала и была госпитализирована во время пожара в жилом доме в центре Санкт-Петербурга. Причиной стало возгорание после взрыва батареи электровелосипеда в одной из квартир дома. Огонь быстро охватил площадь в 30 квадратных метров, а едкое задымление затянуло подъезд, вынудив жильцов экстренно покидать свои квартиры.

Поезд Деда Мороза прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Для жителей на станции устроили праздничную программу. Волшебный состав простоит 3 часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.