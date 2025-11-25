Водитель на питбайке сбил ребенка во дворе чувашского поселка

Фото: телеграм-канал "МВД по Чувашской Республике"

Водитель на питбайке сбил 7-летнего ребенка во дворе поселка Кугеси в Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел днем 25 ноября во дворе дома, который расположен на Советской улице. Водитель питбайка после случившегося скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали для осмотра и оказания необходимой медпомощи.

По предварительным данным, тяжелых травм у мальчика не обнаружили. Однако пострадавший пожаловался на боль в руке. В настоящее время полиция разыскивает водителя питбайка.

"МВД по Чувашской Республике просит всех, кто опознал его или располагает информацией, которая может помочь розыску, позвонить в дежурную часть ОМВД России "Чебоксарский": 8(835-40) 2-15-52 или 102", – сказано в сообщении.

Ранее автомобиль при движении задним ходом сбил пенсионерку на улице Наташи Качуевской в Москве. В результате женщина 1956 года рождения скончалась на месте происшествия. Столичная прокуратура взяла на контроль привлечение водителя к уголовной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

