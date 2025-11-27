"Московский патруль": в столице задержаны 3 человека за аферы с льготной парковкой

В Москве задержаны аферисты, которые незаконно сдавали инвалидные парковочные места. Злоумышленники размещали в мессенджерах рекламу для привлечения клиентов.

Мошенники регистрировали на портале "Госуслуги" учетные записи людей с ограниченными возможностями. От их имени они загружали данные автомобилей других водителей в реестр бесплатной парковки. Подробнее – в программе "Московский патруль".

