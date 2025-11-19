Адвокат Ларисы Долиной назвал ее дело опасным прецедентом для покупателей недвижимости

Адвокат Ларисы Долиной заявил, что судебное дело певицы создает опасный прецедент для покупателей недвижимости. По словам юриста, это дает продавцам практически неограниченные возможности для оспаривания сделок, если они действовали под влиянием заблуждения.

Народная артистка России 19 ноября дала показания по делу о мошенничестве, в результате которого лишилась квартиры и денег. Заседание в Балашихинском суде проходило с использованием видео-конференц-связи, что позволило Долиной участвовать в процессе из Хамовнического суда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.