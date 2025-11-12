Новости регионов: 600 тысяч рублей нашли в машине пропавшей семьи Усольцевых

Появились новые подробности в деле об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае. Супругов и их пятилетнюю дочь, пропавших еще в конце сентября, ищут до сих пор. Теперь стало известно, что в автомобиле, который семья оставила перед выходом на маршрут, обнаружили 600 тысяч рублей. Деньги находились в тайнике – под рулем машины. В правоохранительных органах уточнили, что глава семьи был бизнесменом и руководил заводом по изготовлению порошковой краски.

В Мордовский государственный природный заповедник имени Смидовича прибыли 10 зубров – редкие животные, занесенные в Красную книгу России. Их перевезли из Омского питомника. Зубры находятся в просторном загоне, где пройдут карантин и адаптацию. Примерно через месяц они выйдут на волю и смогут осваивать всю территорию заповедника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.