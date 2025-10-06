Форма поиска по сайту

06 октября, 11:45

Происшествия

Новости мира: лесные пожары охватили остров Корсика во Франции

Новости мира: в Перу прошла акция протеста против президента Дины Болуарте

В Сети появился ролик с ДТП с участием скорой помощи на севере Москвы

Новости регионов: башкирские силачи установили рекорд по буксировке ракеты "Тополь-М"

Новости мира: митингующие в Тбилиси перекрыли дорогу у здания парламента

Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на севере Москвы

Новости мира: в Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы"

Новости регионов: в Оренбурге состоялся гусиный забег

Сразу несколько машин столкнулись на 80-м км МКАД

Лесные пожары охватили остров Корсика во Франции. Сразу два очага появилось за одну ночь. Огонь уничтожил 200 гектаров, сообщили местные власти. Сейчас сотни спасателей пытаются остановить распространение пламени.

Прокуратура Грузии предъявила обвинения пяти оппозиционерам за призыв к госперевороту и свержению власти 4 октября. Обвиняемым грозит до 9 лет тюрьмы. Протесты начались из-за выборов в органы местного самоуправления.

Турецкий стрелок из пневматического пистолета, который работает без специального оборудования и держит руку в кармане, стал лучшим в Европе. Он завоевал сразу три золота на чемпионате в Стамбуле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожарза рубежомвидеоЕвгения Мирошкина

