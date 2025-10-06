Новости мира: лесные пожары охватили остров Корсика во Франции

Лесные пожары охватили остров Корсика во Франции. Сразу два очага появилось за одну ночь. Огонь уничтожил 200 гектаров, сообщили местные власти. Сейчас сотни спасателей пытаются остановить распространение пламени.

Прокуратура Грузии предъявила обвинения пяти оппозиционерам за призыв к госперевороту и свержению власти 4 октября. Обвиняемым грозит до 9 лет тюрьмы. Протесты начались из-за выборов в органы местного самоуправления.

Турецкий стрелок из пневматического пистолета, который работает без специального оборудования и держит руку в кармане, стал лучшим в Европе. Он завоевал сразу три золота на чемпионате в Стамбуле.

