Смертельная авария произошла на 89 км внешней стороны МКАД

Смертельная авария произошла на 89 километре внешней стороны МКАД. Там во время движения в среднем ряду сломалась машина такси.

Водитель остановился и вышел из автомобиля, чтобы установить аварийный знак. В этот момент его сбила другая машина, таксист скончался на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.