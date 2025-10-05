05 октября, 09:15Происшествия
Смертельная авария произошла на 89 км внешней стороны МКАД
Смертельная авария произошла на 89 километре внешней стороны МКАД. Там во время движения в среднем ряду сломалась машина такси.
Водитель остановился и вышел из автомобиля, чтобы установить аварийный знак. В этот момент его сбила другая машина, таксист скончался на месте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
