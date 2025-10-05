Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 09:15

Происшествия

Смертельная авария произошла на 89 км внешней стороны МКАД

Смертельная авария произошла на 89 км внешней стороны МКАД

Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы

Автомобиль сгорел на севере Москвы

Новости мира: россиянка погибла при наводнении в Болгарии

Один человек погиб в ДТП на внешней стороне 89-го км МКАД

Новости регионов: число погибших участников восхождения на вулкан Вилючинский выросло до 2

ДТП произошло на внешней стороне 89-го км МКАД

Кровля административного здания загорелась на Сущевской улице в Москве

Новости мира: протестующие ворвались на территорию президентской резиденции в Тбилиси

Новости мира: аэропорт Амстердама задержал более 150 рейсов из-за непогоды

Смертельная авария произошла на 89 километре внешней стороны МКАД. Там во время движения в среднем ряду сломалась машина такси.

Водитель остановился и вышел из автомобиля, чтобы установить аварийный знак. В этот момент его сбила другая машина, таксист скончался на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика