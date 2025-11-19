Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве 19 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в среду, 19 ноября. Местами по городу образуется гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ночью температура в Москве понизится до минус 3 градусов, по области – до минус 5 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы действует в Москве до 03:00 пятницы, 21 ноября. Аналогичное предупреждение актуально для Московской области.

В России не ожидается аномально холодная зима, однако температура воздуха будет ниже аналогичного периода прошлого года. По словам синоптиков, невозможно дать единую оценку для всей территории России из-за ее огромных размеров. Например, в Якутии может быть минус 40 градусов, а в Москве в этот момент – плюс 9.