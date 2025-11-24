У москвичей начали забирать автомобили, купленные у пожилых людей

В Москве участились случаи изъятия автомобилей у граждан, которые приобрели их у пожилых людей. Суды признают такие сделки недействительными, если пенсионеры заявляют, что действовали под влиянием мошенников.

При этом покупатели не могут вернуть уплаченные деньги, поскольку продавцы утверждают, что вся сумма уже перешла к злоумышленникам. Юристы рекомендуют при заключении сделок заверять у нотариуса документ, подтверждающий добровольность продажи.

