Армию роботов для работы на заводах создали в Китае

В Китае создали армию роботов. Это первая в мире массовая партия подобных машин. Они будут работать на крупных заводах по производству автомобилей.

Производители опубликовали кадры, где сотни промышленных роботов выстроились в очередь, а затем сами разошлись по грузовым контейнерам. Гуманоидов не нужно водить на подзарядку, они могут самостоятельно поменять себе съемный блок аккумуляторов и работать без остановки круглосуточно.

