Академики решили, смогут ли фильмы с применением ИИ получить "Оскар"

Американская академия кинематографических искусств и наук, ежегодно вручающая премию "Оскар", рассказала, как применение искусственного интеллекта (ИИ) скажется на шансах фильмов получить награду. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

На заре появления искусственного интеллекта разработчики уверяли, что он возьмет на себя все рутинные задачи, а человечеству останется заниматься творчеством. Возможно, когда-нибудь это действительно будет так, но пока наблюдается обратная тенденция: нейросети сочиняют музыку, пишут стихи, создают картины и публикуют романы, а самая тяжелая физическая работа до сих пор достается людям. Разумеется, доля ИИ-контента выше всего там, где больше всего денег, и в первую очередь это касается кинематографа.

Как только появились первые языковые модели, сценаристы массово начали поручать им разработку диалогов, написание сюжетных линий, а иногда и сочинение сценариев целиком. Когда нейросети научились рисовать картинки, к их услугам сразу же начали прибегать раскадровщики – вместо того, чтобы вручную отрисовывать будущие кадры фильма, они генерировали изображения, загрузив в компьютер текстовое описание. Следующими стали композиторы: они если и не приносили режиссерам саундтреки, полностью созданные машинным разумом, то совершенно точно использовали его в разработке идей или составлении аранжировок.

Затем в дело вступили операторы и художники-постановщики, но для этого пришлось дождаться, когда нейросети научатся генерировать видео высокого качества. В конце концов дело дошло и до актеров: если совсем недавно ИИ просто вносил небольшие правки в отдельные сцены, корректируя мимику, речь или изображаемые эмоции, то сегодня он может вообще вставить в фильм нового персонажа. Искусственным интеллектом пользуются монтажеры, художники по свету, саунд-дизайнеры и даже гримеры – словом, в голливудском кино не осталось сфер, принадлежащих исключительно живым людям.

Фото: кадр из фильма "Бруталист"; режиссер – Брэйди Корбе; производство – киностудия Andrew Lauren Productions

Нет ничего удивительного в том, что оскаровские академики наконец задумались о том, правильно ли будет вручать премию за нейросетевую генерацию. Путь к единому мнению был долгим, а его варианты – диаметрально противоположными. С одной стороны, "Оскар" исторически вручался только людям (поскольку никакого ИИ долгое время просто не существовало), но с другой – именно из-за полномасштабного проникновения генеративного контента абсолютно во все сферы кинопроизводства игнорировать его уже невозможно.

Следующая, 98-я церемония вручения премии состоится 15 марта 2026 года, и, согласно новым правилам, "использование искусственного интеллекта или других цифровых инструментов не повысит и не понизит шансы фильма на номинацию". Иными словами, долгие дискуссии закончились практически ничем: академия, по сути, обозначила, что знает о глубоком проникновении ИИ в кино, но делать с этим ничего не намерена.

Искусственный интеллект сегодня делает то, чего обычными средствами достичь очень сложно, а то и вовсе невозможно. И в оскароносных фильмах тоже. Эдриан Броуди получил награду за лучшую мужскую роль в фильме "Бруталист", в котором искусственный интеллект использовался для улучшения его венгерского акцента. В фильме "Эмилия Перес", получившем "Оскар" за лучшую песню, использовалась технология клонирования голоса для улучшения музыкальных выступлений. Авторы картины "Дюна: Часть вторая" активно использовали ИИ для визуальных и звуковых корректировок.

И в таком подходе киноакадемии есть рациональное зерно. Если бы "Оскар" менял правила каждый раз, когда в кинематограф приходит очередная революция, отсекая авторам возможность применять новые инструменты, то премию до сих пор получали бы только черно-белые немые фильмы, снятые исключительно на пленку. Согласитесь, это было бы как минимум странно.

Хотя…