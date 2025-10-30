В Москве задержаны хакеры, причастные к распространению вируса "Медуза"

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители в Москве задержали хакеров, создавших вирус "Медуза". Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Предварительно установлено, что злоумышленники разработали вредоносное программное обеспечение около 2 лет назад, после чего начали распространять его через форумы. "Медуза" предназначена для хищения учетных данных, сведений о криптокошельках и другой компьютерной информации.

В мае 2025 года участники группы, используя свои разработки, получили неправомерный доступ к данным учреждения в Астраханской области, подчеркнула Волк. В результате служебная информация, охраняемая законом, была скопирована на подконтрольное хакерам серверное оборудование.

Следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ". При силовой поддержке сотрудников Росгвардии, совместно с полицейскими из Астраханской области, подозреваемых удалось задержать на территории Москвы и Московской области.

В ходе обысков изъяли компьютерную технику, средства связи, банковские карты и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. Установлено, что злоумышленники распространяли разработанное ими ПО, предназначенное для нейтрализации средств защиты компьютерной информации и создании ботнетов. Это сеть зараженных компьютеров, которые используются для масштабных кибератак.

"Троим фигурантам избраны различные меры пресечения. Устанавливаются все соучастники и эпизоды противоправной деятельности", – подчеркнула Волк.

Ранее начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ по столице Антон Кононенко рассказал, что за последние несколько лет мошеннические схемы стали совершаться за 1 миллион рублей и выше. Значительная часть кибермошенничества в Москве совершается украинскими хакерами.

