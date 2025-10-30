30 октября, 10:59Происшествия
В Москве задержаны хакеры, причастные к распространению вируса "Медуза"
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Правоохранители в Москве задержали хакеров, создавших вирус "Медуза". Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Предварительно установлено, что злоумышленники разработали вредоносное программное обеспечение около 2 лет назад, после чего начали распространять его через форумы. "Медуза" предназначена для хищения учетных данных, сведений о криптокошельках и другой компьютерной информации.
В мае 2025 года участники группы, используя свои разработки, получили неправомерный доступ к данным учреждения в Астраханской области, подчеркнула Волк. В результате служебная информация, охраняемая законом, была скопирована на подконтрольное хакерам серверное оборудование.
Следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ". При силовой поддержке сотрудников Росгвардии, совместно с полицейскими из Астраханской области, подозреваемых удалось задержать на территории Москвы и Московской области.
В ходе обысков изъяли компьютерную технику, средства связи, банковские карты и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. Установлено, что злоумышленники распространяли разработанное ими ПО, предназначенное для нейтрализации средств защиты компьютерной информации и создании ботнетов. Это сеть зараженных компьютеров, которые используются для масштабных кибератак.
"Троим фигурантам избраны различные меры пресечения. Устанавливаются все соучастники и эпизоды противоправной деятельности", – подчеркнула Волк.
Ранее начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ по столице Антон Кононенко рассказал, что за последние несколько лет мошеннические схемы стали совершаться за 1 миллион рублей и выше. Значительная часть кибермошенничества в Москве совершается украинскими хакерами.