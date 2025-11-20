12 новых автобусных маршрутов запустят между Москвой и Подмосковьем

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В декабре 2025 года будет запущено 12 новых автобусных маршрутов, которые свяжут Москву с ближайшими городами Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Продолжаем работать над обновлением сети пригородных маршрутов, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Начнут работу следующие маршруты:



№ 1154 – "Метро "Планерная" – Госпиталь Минобороны (микрорайон Планерная, Химки)";

№ 1282 – "Метро "Строгино" – ЖК "Ильинские Луга";

№ 1342 – "Метро "Беломорская" – Улица Павлова (Химки)";

№ 1344 – "Метро "Ховрино" – МЦД Левобережная";

№ 1346 – "Метро "Ховрино" – Улица Совхозная (Химки)";

№ 1358 – "Метро "Щукинская" – Рублево";

№ 1472 – "Метро "Сходненская" – МЦД Долгопрудная";

№ 1480 – "Метро "Планерная" – Улица Германа Титова (Химки)";

№ 1532 – "Метро "Беломорская" – Госпиталь Минобороны (микрорайон Планерная, Химки)";

№ 1580 – "Метро "Строгино" – ЖК "Новая Рига";

№ 1594 – "Метро "Крылатское" – ЖК "Гусарская Баллада";

№ 1981 – "Метро "Планерная" – Больница № 119 (микрорайон Новогорск, Химки)".

Перевозки будут осуществляться современными автобусами, соответствующими стандартам московского транспорта, подчеркнул Ликсутов.



Ранее сообщалось, что в московском районе Раменки 22 ноября открывается новый электробусный маршрут № 202. Маршрут свяжет станции метро "Ломоносовский проспект" и "Аминьевская", проходя через новые улицы и мост.

