27 ноября, 12:02

Происшествия

Курьера мошенников, похитивших более 28,5 млн рублей у пенсионерки, задержали в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших свыше 28,5 миллиона рублей у пенсионерки. Об этом сообщает главное управление МВД по Москве.

После случившегося пенсионерка обратился в полицию за помощью. Она рассказала, что ответила на звонок от неизвестных лиц, которые под предлогом выдачи ключей от домофона получили от нее код из СМС. Злоумышленники убедили женщину, что все ее средства находятся под угрозой, а от ее имени финансируется незаконная деятельность. Мошенники уговорили пенсионерку передать курьеру все ее накопления в валюте. Встречу назначили на улице Молостовых.

Курьера удалось задержать на Тучковской улице. Подозреваемым оказался 25-летний житель Удмуртии. По данным следствия, он забрал у пенсионерки деньги, а после оставил их на скамейке, чтобы передать соучастнику.

По факту мошеннических действий в отношении фигуранта завели уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Мужчину арестовали.

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для задержания соучастников преступления. Также специалисты устанавливают причастность злоумышленников к другим эпизодам.

Ведомство напомнило, что в случае звонка от неизвестных лиц, стоит проверить информацию и посоветоваться с родственниками. Также необходимо обратиться в полицию.

Ранее в столице задержали троих молодых людей, работавших на телефонных мошенников. По данным следствия, они помогали организовывать работу сим-боксов в Москве и Подмосковье с октября 2025 года. В ходе допроса правоохранители выяснили, что за выполнения задач злоумышленники перечисляли молодым людям деньги.

