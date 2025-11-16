Мошенники позвонили жителю Дагестана 26 тысяч раз за три месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Телефонные мошенники атаковали жертву трижды с интервалом в месяц в Дагестане. Они позвонили ей более 26 тысяч раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Билайн".

"Самыми сложными для отражения оказались следующие случаи: клиента из республики Дагестан 1960 года рождения атаковали трижды с интервалом в месяц - 30 числа в июне, июле и августе", – говорится в сообщении.

Еще одному абоненту из Пензы злоумышленники звонили 22 850 раз 12 июня. Клиентка из Москвы 31 мая получила 3 539 звонков за два часа.

При этом, как подчеркнули в компании, самой распространенной целью мошенников являются люди старшего возраста.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что мошенники активно применяют технологию подделки голоса для кражи денег у россиян.

Злоумышленники создают убедительные голосовые копии знакомых или родственников жертв, используя нейросети на базе искусственного интеллекта. Для этого требуется короткий образец голоса, который можно добыть из аудио- или видеозаписей в соцсетях, а также просто записав разговор по телефону.

